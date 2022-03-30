Эксперт о причинах коррупции в РК: Мы стоим на месте с полумерами

Индекс восприятия коррупции за 2021 год показывает падение на один пункт по сравнению с прошлым годом, но и в прошлом году мы не продемонстрировали зримого прогресса. Прогресс в антикоррупционных реформах дается нам с большим трудом, требует больших усилий, существенных затрат и долгого времени. И.о. директора ОФ «Центр исследования правовой политики» Татьяна Зинович

Она отметила, что казахстанские СМИ очень часто пишут о коррупции, эксперты ищут «рецепты» удачных антикоррупционных реформ, чтобы их можно было реализовать в Казахстане.

На наш взгляд, мы слишком долго стоим на месте с полумерами, которые государство принимает. Говоря о полумерах, это касается того, что мы используем механизмы и инструменты, которые не приводят к достижению результатов. То нам кажется, что участие общества поможет в борьбе с коррупцией. То нам кажется, что уполномоченные по этике в госорганах решат эти вопросы, или замена реального срока лишения свободы коррупционерам на штраф или еще что-то. Но мы не используем самые эффективные инструменты, которые позволяют контролировать уровень коррупции. И.о. директора ОФ «Центр исследования правовой политики» Татьяна Зинович

В ходе обсуждения эксперт напомнила, что в январе 2022 года в Казахстане произошли беспорядки, и в публичных выступлениях одним из драйверов этой ситуации была названа системная коррупция.

Она добавила, что коррупция есть на всех уровнях, во всех госорганах, включая суды, полицию, прокуратуру.

Возникает закономерный вопрос – что мы делаем не так? Почему у нас не получается установить эффективный контроль за распространением коррупции и предотвратить эрозию судебной системы, государственной службы, полиции и т.д.? Одна из причин – нет эффективного контроля. Коррупция в Казахстане уже серьезно вплетена и в бизнес, и в госуправление, и в судопроизводство, и в бюджетные процессы и т.д. Татьяна Зинович

По ее словам, при изучении обвинительных приговоров раскрываются самые разнообразные коррупционные схемы в Казахстане, в числе которых: