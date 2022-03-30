Из-за талых вод и метели в четырех областях РК ограничено движение на трассах

Как сообщает пресс-служба ТОО «Казахавтодор», ограничения распространяются на все виды автотранспорта по следующим направлениям:

Акмолинская область

автодорога Жезказган – Петропавловск, участок 377-440 км, от границы Костанайской области до города Державинска;

автодорога Екатеринбург – Алматы, участок 1291-1353 км, от поселка Жибек Жолы до границы Карагандинской области (участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);

автодорога Екатеринбург – Алматы, участок 1275-1291 км, от Нур-Султана до поселка Жибек Жолы.

Температура воздуха в регионе -1...-4°C, пасмурно, снег, низовая метель.

Восточно-Казахстанская область

В Восточном регионе произошел перелив талых вод через трассу.

автодорога Усть-Каменогорск – Семей, участок 54 км, вследствие повышения температуры воздуха и усиленного таяния снега (-2...+3°C, пасмурно, местами небольшой дождь), на участке произошел перелив талых вод через дорогу. Ширина перелива составила 80 м, высота перелива – 15 см.

Сотрудниками ведомства были выставлены предупреждающие и направляющие дорожные знаки. Производятся водоотводные работы, ведется наблюдение автодороги.

В дорожных работах задействованы 12 человек и пять единиц спецтехники, а также экскаватор, погрузчик, КАМАЗ, ЗиЛ, ДРС и мотопомпа. Объезда нет. Пресс-служба ТОО «Казахавтодор»

Отмечается, что на данном участке движение осуществляется по основной автодороге для всех видов автотранспорта.

Карагандинская область

В регионе в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, температура воздуха 0...-4°C) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках трассы:

автодорога Жезказган – Петропавловск, 142-252 км, от поселка Сарлык до границы Костанайской области;

автодорога Екатеринбург – Алматы, 1353-1426 км, от границы Акмолинской области до Темиртау (участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);

автодорога Екатеринбург – Алматы, 1426-1457 км, от уч. ПВП Темиртау до Караганды;

автодорога Екатеринбург – Алматы, 1505-1610 км, от участка Аксу-Аюлы до поселка Жумабек (участок на реконструкции ТОО «СП «Казгерстрой»);

автодорога Екатеринбург – Алматы, 1455-1505 км, от участка Северо-Восточный обход;

автодорога Бастау – Актау – Темиртай, 0-53 км, от участка АЗС «Казмунайгаз» до поселка «Актау».

Костанайская область

В регионе ухудшение погодных условий, пасмурно, местами метель, температура воздуха -2...-7°.

автодорога Жезказган - Петропавловск, 252-340 км, от границы Карагандинской области до города Аркалыка.

Кроме того, в связи со снегом, метелью и плохой видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган – Петропавловск, 340-377 км, от города Аркалыка до границы Акмолинской области.