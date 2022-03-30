Касым-Жомарт Токаев принял писателя Смагула Елубая

Основной темой встречи стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино, передает Акорда.

Смагул Елубай рассказал главе государства о фильме, снятом по его роману «Ақ боз үй» («Одинокая юрта»). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.