Главный полицейский Туркестанской области провел онлайн-встречу с населением

Встреча состоялась в рамках исполнения поручений, озвученных в Послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», и внедрения модели сервисной полиции.

Начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Мурат Кабденов подвел итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. На первой отчетной встрече был продемонстрирован видеоролик о проделанной работе полиции, а затем с докладом выступил главный полицейский области.

В прошлом году количество преступлений небольшой и средней тяжести в области снизилось на 11%. Количество преступлений, связанных с хищением чужого имущества, уменьшилось на 26,4%, раскрываемость увеличилась на 61,8%. На 17,2% снизились квартирные кражи и на 16,3% – преступления, связанные с кражами домашнего скота. Раскрываемость особо тяжких преступлений увеличилась на 96,6%. Генерал-майор полиции Мурат Кабденов

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также полицейскими на регулярной основе проводятся профилактические занятия среди молодежи о вреде употребления наркотиков, раздаются брошюры и размещены билборды. Проводятся брифинги. В результате за 2021 год зарегистрировано 409 фактов незаконного оборота наркотических средств и изъято свыше 5,5 тонны наркотиков. Задержаны 10 подозреваемых в хранении синтетических наркотиков. Заблокированы 187 интернет-сайтов, рекламирующих продажу наркотических средств. Также задержаны два человека, в отношении которых проводится досудебное расследование по ст. 299-1 УК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров».

Не остаются без внимания и меры по предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Всего за прошлый год произошло 712 дорожно-транспортных происшествий. Это на 31,7% меньше, чем в предыдущем. В результате ДТП погибли 319 человек и 743 получили телесные повреждения.

За истекший год выявлено 710 тысяч 330 административных правонарушений. Из них по линии дорожной безопасности – 611 тысяч 546 правонарушений. Выявлено 1037 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. В области функционируют 56 видеокамер и 70 систем фиксации. С их помощью полицейскими выявлено свыше 281 тысячи правонарушений. Генерал-майор полиции Мурат Кабденов

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, Мурат Кабденов подчеркнул актуальность преступлений, связанных с мошенничеством, регистрация которых увеличилась в два раза. Стражи порядка рекомендуют жителям области не доверять аферистам и никому не сообщать свои личные данные.

Как известно, с момента назначения на должность начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов приступил к работе по внедрению модели сервисной полиции. Узнав об этом, жительница Туркестана пришла в приемную для граждан, где во время прямого эфира смогла задать вопрос в рамках темы. Жительница областного центра Асель Бейсенбеккызы попросила рассказать о целях и эффективности создании сервисной полиции в целом. Генерал-майор полиции Мурат Кабденов подчеркнул, что «основная цель сервисной полиции – обеспечить доступность полиции для населения и быть ближе к людям».

Отчетная встреча в онлайн-формате транслировалась на официальных страницах ДП Туркестанской области в социальных сетях, где свои вопросы и предложения направили более 500 жителей области. Так, жительница города Гульмира Баймуратова задала вопрос о проблемах бытового насилия в семье.

В прошлом году данный вид правонарушений вырос на 4,8%, поэтому в этом году предпринимаются меры по снижению фактов насилия в семье. В послании Президента РК «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» отмечено, что будут приняты системные меры для снижения уровня насилия в обществе. Наша работа в этом направлении по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений будет усилена. Замначальника ДП Туркестанской области полковник полиции А. Сейдуалиев

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, в прямом эфире были заданы вопросы, касающихся сферы кадровой политики, следствия, административной полиции и местной полицейской службы. На большинство заданных вопросов были даны конкретные и подробные ответы, в том числе и в письменном виде.

В целом, криминогенная обстановка в Туркестанской области стабильная. Регион с наименьшим количеством преступлений! В этой связи хочу поблагодарить от имени сотрудников полиции. Для общественной безопасности и спокойствия граждан мы с личным составом неустанно несем службу. И если у вас есть жалобы и предложения, то дверь всегда открыта, приходите. Также можете написать на мою личную страницу в социальной сети. Я со своей стороны приложу все усилия для снижения преступности, обеспечения безопасности и предотвращения коррупции. Генерал-майор полиции Мурат Кабденов