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19:50 30.03.2022

Токаев принял директора Института языкознания

Касым-Жомарт Токаев, Анар Фазылжанова Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял директора Института языкознания Анар Фазылжанову, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, президент был проинформирован об основных результатах деятельности сотрудников Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова.

По словам Анар Фазылжановой, институт работает по трем основным направлениям. Первое – исследование теоретических аспектов лингвистики казахского языка в контексте развития мирового языкознания. Второе направление – цифровизация казахского языка, в частности, создание электронного информационного ресурса «Национальный корпус казахского языка». Третье направление – реформирование казахского языка, направленное на расширение сферы его применения.

Глава государства, высоко оценив труды ученых Института языкознания, пожелал им успехов в научной деятельности.

Оксана Житникова
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