20:25 30.03.2022
В Минобразования рассказали, когда начнется прием документов в 1 класс
Фото: zakon.kz
Какие документы нужны для приема ребенка в первый класс, напомнили родителям в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.
Как отметили в ведомстве, в первый класс принимаются дети в возрасте шести лет. А также дети, которым исполняется шесть лет до 31 декабря.
В 2020 году министерством внесены изменения в правила приема детей в школы. Теперь прием документов в первый класс проходит ежегодно с 1 апреля до 1 августа.
Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz.
Какие необходимы документы?
заявление родителя (формируется электронно);
свидетельство о рождении (формируется электронно);
паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3);
прививочный паспорт (форма 065/у);
фотографии ребенка (размером 3*4).
По всем вопросам можете обращаться в местные управления образования о правилах приема детей в школу и узнавать актуальную информацию через социальные сети и СМИ.Пресс-служба МОН РК
По прогнозу министерства, в 2022 году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.