В Минобразования рассказали, когда начнется прием документов в 1 класс

Как отметили в ведомстве, в первый класс принимаются дети в возрасте шести лет. А также дети, которым исполняется шесть лет до 31 декабря.

В 2020 году министерством внесены изменения в правила приема детей в школы. Теперь прием документов в первый класс проходит ежегодно с 1 апреля до 1 августа.

Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz.

Какие необходимы документы?

заявление родителя (формируется электронно);

свидетельство о рождении (формируется электронно);

паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3);

прививочный паспорт (форма 065/у);

фотографии ребенка (размером 3*4).

По всем вопросам можете обращаться в местные управления образования о правилах приема детей в школу и узнавать актуальную информацию через социальные сети и СМИ. Пресс-служба МОН РК

По прогнозу министерства, в 2022 году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.