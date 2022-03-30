Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:25 30.03.2022

В Минобразования рассказали, когда начнется прием документов в 1 класс

школьника, первоклашки на линейке Фото: zakon.kz
Какие документы нужны для приема ребенка в первый класс, напомнили родителям в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в первый класс принимаются дети в возрасте шести лет. А также дети, которым исполняется шесть лет до 31 декабря.

В 2020 году министерством внесены изменения в правила приема детей в школы. Теперь прием документов в первый класс проходит ежегодно с 1 апреля до 1 августа.

Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz.

Какие необходимы документы?

  • заявление родителя (формируется электронно);

  • свидетельство о рождении (формируется электронно);

  • паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3);

  • прививочный паспорт (форма 065/у);

  • фотографии ребенка (размером 3*4).

По всем вопросам можете обращаться в местные управления образования о правилах приема детей в школу и узнавать актуальную информацию через социальные сети и СМИ.Пресс-служба МОН РК

По прогнозу министерства, в 2022 году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.

Оксана Житникова
МОН РК Казахстан
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован
29.03.2022
Казахстанский велогонщик завоевал седьмую золотую медаль для команды на ЧА
29.03.2022
В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все