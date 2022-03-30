Недовесов вышел в четвертьфинал испанского Челленджера

Александр и Айсам, посеяные на соревнования под первым номером, обыграли Рафаэля Матоса (Бразилия) и Давида Вега-Эрнандеса (Испания) – 6:3, 6:4. За полтора часа игрового времени казахстанско-пакистанский дуэт по разу сделал две двойные и успешно реализовал брейк.

К сожалению, проиграли свои матчи одиночного разряда на других Челленджерах трое казахстанских теннисистов. В португальском Оэйраше завершили свои выступления Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Если Попко на старте проиграл итальянцу Лусиано Дардери – 3:6, 2:6, то уроженец города Петропавловска Скатов в трех напряженных партиях уступил 116-й ракетке мира из Бразилии Тьяго Монтейро со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:7 (4:7).

Фото: ktf.kz

Поединок с первым номером бразильского тенниса продлился почти три с половиной часа. Теперь Тимофей и Дмитрий попробуют свои силы в парном разряде состязаний.

Алматинец Денис Евсеев после громкой победы над полуфиналистом Уимблдона Ежи Яновичем на турнире в швейцарском Лугано не смог осилить в финале квалификации Алдина Сеткича из Боснии и Герцеговины – 3:6, 2:6.

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