21:01 30.03.2022
На Степногорской ТЭЦ проведут внеплановую проверку
Фото: Zakon.kz/Павел Золотухин
Территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка на Степногорской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.
Причиной стали факты аварийных остановок котлов, объяснили в пресс-службе Минэнерго РК.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно.
В настоящее время на Степногорской ТЭЦ в работе находятся четыре котла и три турбины. Генерация станции 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается.
В Минэнерго рассказали о ситуации на ТЭЦ Степногорска
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