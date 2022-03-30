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Законодательство РК
21:01 30.03.2022

На Степногорской ТЭЦ проведут внеплановую проверку

Проверка Степногорской ТЭЦ Фото: Zakon.kz/Павел Золотухин
Территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка на Степногорской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Причиной стали факты аварийных остановок котлов, объяснили в пресс-службе Минэнерго РК.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

В настоящее время на Степногорской ТЭЦ в работе находятся четыре котла и три турбины. Генерация станции 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается.

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