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Законодательство РК
21:58 30.03.2022

Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ

Ситуация в Украине 30 марта Фото: pexels
Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский рассказал, что Украина впервые выразила свою готовность выполнить ряд важнейших российских условий. Пекин в очередной раз заявил, что не поддержит санкции западных стран против Москвы, передает Zakon.kz.

  • Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня – Мединский.

  • В Верховную Раду Украины внесен депутатский законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения поддержки России. Предлагается наказывать лишением свободы на пять лет.

  • Нидерланды высылают 17 российских дипломатов. Глава нидерландского МИД заявил, что считает их разведчиками, работавшими под прикрытием. Также 21 дипломата РФ высылает Бельгия, четырех – Ирландия и одного – Чехия.

  • Борис Джонсон заявил, что хочет поставить Украине «более смертоносное» вооружение, пишет Times. По данным издания, какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву, глава Кабмина не уточнил.

  • СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных, сообщает ведомство.

  • Глава Минфина Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России. Также Люксембург заморозил российские активы на 2,5 млрд евро.

  • Мединский: Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ. При этом он отметил, что «принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной».

  • Кризис в Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе, заявил глава МИД КНР на встрече с российским коллегой.

  • Китай в очередной раз заявил, что не поддержит санкции западных стран против Москвы. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, «жесткие ограничительные меры являются неприемлемыми и вредят странам, которые не являются сторонами конфликта».

  • Россия продолжит в контактах с партнерами выстраивать шаги, которые позволят обходить санкции Запада, заявил глава МИД Лавров.

  • Спикер МО Украины Александр Мотузяник заявил, что массового отвода российских войск из районов Киева и Чернигова не наблюдается – есть частичный, который, скорее всего, связан с доукомплектацией подразделений.

  • Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Рааб заявил, что их страна рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

  • Владимир Зеленский в обращении в парламент Норвегии заявил, что Украине необходимы противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерия.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Джонсон Борис Лавров Сергей Великобритания Китай Украина
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