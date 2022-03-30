Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ

Деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня – Мединский.

В Верховную Раду Украины внесен депутатский законопроект о запрете публичного использования, изготовления и распространения символов Z, V и O в качестве выражения поддержки России. Предлагается наказывать лишением свободы на пять лет.

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов. Глава нидерландского МИД заявил, что считает их разведчиками, работавшими под прикрытием. Также 21 дипломата РФ высылает Бельгия, четырех – Ирландия и одного – Чехия.

Борис Джонсон заявил, что хочет поставить Украине «более смертоносное» вооружение, пишет Times. По данным издания, какое именно оружие Лондон мог бы поставить Киеву, глава Кабмина не уточнил.

СК РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных, сообщает ведомство.

Глава Минфина Люксембурга Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России. Также Люксембург заморозил российские активы на 2,5 млрд евро.

Мединский: Украина впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ. При этом он отметил, что «принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной».

Кризис в Украине «стал взрывом» долго копившихся противоречий в сфере безопасности в Европе, заявил глава МИД КНР на встрече с российским коллегой.

Китай в очередной раз заявил, что не поддержит санкции западных стран против Москвы. По словам министра иностранных дел Китая Ван И, «жесткие ограничительные меры являются неприемлемыми и вредят странам, которые не являются сторонами конфликта».

Россия продолжит в контактах с партнерами выстраивать шаги, которые позволят обходить санкции Запада, заявил глава МИД Лавров.

Спикер МО Украины Александр Мотузяник заявил, что массового отвода российских войск из районов Киева и Чернигова не наблюдается – есть частичный, который, скорее всего, связан с доукомплектацией подразделений.

Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Рааб заявил, что их страна рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.