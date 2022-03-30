ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы

ДТП произошло на Восточной объездной автомобильной дороге. Столкнулись более 10 автомобилей, передает Telegram-канал ДП Алматы.

Водитель двигавшегося первым автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение. Ехавший следом не успел затормозить на сильном гололеде. Началась цепная реакция – каждый следующий водитель просто не успевал среагировать.

К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал.

Прибывшие на место медики осмотрели водителя одной из машин, на месте оказали ему первую помощь, в госпитализации мужчина не нуждался.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все факты ДТП.