22:07 30.03.2022
ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы
Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на Восточной объездной автомобильной дороге. Столкнулись более 10 автомобилей, передает Telegram-канал ДП Алматы.
Водитель двигавшегося первым автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение. Ехавший следом не успел затормозить на сильном гололеде. Началась цепная реакция – каждый следующий водитель просто не успевал среагировать.
К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал.
Прибывшие на место медики осмотрели водителя одной из машин, на месте оказали ему первую помощь, в госпитализации мужчина не нуждался.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают все факты ДТП.