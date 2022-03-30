23:04 30.03.2022
СМИ: Казахстан отложил срок возобновления ж/д сообщения с Узбекистаном
Фото: gazeta.uz
Казахстан отложил срок возобновления движения поездов «Нукус — Бейнеу» и «Алматы – Ташкент» в связи с карантинными ограничениями, пишут СМИ в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
Компания «Узжелдорпасс» сообщила, что Казахстан отложил срок возобновления движения международных поездов №647/648 «Нукус — Бейнеу — Нукус» и №½ «Алматы — Ташкент — Алматы» в связи с карантинными ограничениями, передает Газета.uz.
Решение утверждено на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территоррии Казахстана.
Пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут обратиться в железнодорожные кассы, где им будет возвращена стоимость билетов или они будут переоформлены на другой срок.
Ранее сообщалось, что рейс в Бейнеу будет запущен с 1 апреля, а в Алматы (на поезде «Тулпар-Тальго») — со 2 мая.