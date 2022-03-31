Новое обновление Windows 11 упростит смену браузера

Microsoft прислушалась к мнению пользователей, регулярно критикующих процесс изменения браузера по умолчанию в операционной системе Windows 11, передает The Verge.

Прежде пользователям приходилось менять расширения файлов или протоколов. Устанавливать флажок, появлявшийся только при переходе по ссылке за пределами браузера. Таким образом компания ранее продвигала свой фирменный продукт - браузер Edge, затрудняя доступ к остальным.

Новая оопция позволяет изменить настройки браузера по умолчанию буквально в один клик мышью.

Опциональный апдейт Windows 11 под номером KB5011563 доступен через Windows Update (Центр обновления Windows), а также для установки вручную. Он не устанавливается автоматически, если только пользователь не нажмет кнопку «Проверить наличие обновлений».