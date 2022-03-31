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01:51 31.03.2022

ВОЗ: Количество умерших от COVID-19 в мире за неделю выросло на 43%

COVID-19, смертность выросла 43% Фото: pixabay
За прошедшую неделю в мире заразились коронавирусом более 10 млн человек, скончались более 45 тыс., сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из отчета ВОЗ, по всему миру отмечается тенденция к снижению числа еженедельно выявляемых случаев заболевания COVID-19. В четырех регионах также зафиксировано снижение смертности. По состоянию на 27 марта во всем мире зарегистрировано более 479 млн случаев заражения вирусом и более 6 млн умерших.

Отмечается, что число случаев заражения сократилось на 14%. Но рост смертности на текущей неделе составил 43%.

Всего за неделю в ВОЗ поступили сообщения о заражении 10 805 132 человек. Зарегистрировано 45 711 летальных исходов. Рост смертности зафиксирован в Америке (на 182%) и Юго-Восточной Азии (на 116%).

За весь период пандемии COVID-19 в мире было выявлено порядка 485,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий заболеваний умерло 6,1 млн человек.

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