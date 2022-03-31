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06:00 31.03.2022

Южная Осетия намерена присоединиться к России

Южная Осетия присоединение к России Фото: Pixabay
Референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после выборов главы непризнанной республики, которые должны пройти 10 апреля, сообщает Zakon.kz.

В Южной Осетии после 10 апреля хотят устроить референдум о присоединении к России, сообщает Deutsche Welle.

Такое заявление сделал глава непризнанной республики Анатолий Бибилов.

Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа - объединение в рамках одного государства. Это государство - Российская Федерация (…) Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время.Анатолий Бибилов

Позже пресс-секретарь Бибилова уточнил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России планируется провести после выборов главы непризнанной республики, которые должны пройти 10 апреля.

Между тем руководство Абхазии подчеркнуло, что аналогичных планов у республики нет.

26 августа 2008 года, вскоре после так называемой «пятидневной войны» в Грузии, тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. С тех пор руководство Южной Осетии неоднократно заявляло о планах проведения референдума о вхождении в состав России.

Данияр Кунафин
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