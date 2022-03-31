Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 8,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 135 случая.

378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 30,

в Алматы - 16,

в Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 77,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 154,

в Карагандинской области - 48,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 289 693 человека от COVID-19.