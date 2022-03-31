Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 8,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 135 случая.
378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 30,
в Алматы - 16,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 77,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 30,
в ЗКО - 154,
в Карагандинской области - 48,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 289 693 человека от COVID-19.