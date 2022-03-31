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08:01 31.03.2022

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в восьми регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 135 случая.

378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 30,

  • в Алматы - 16,

  • в Шымкенте - 1,

  • в Акмолинской области - 1,

  • в Актюбинской области - 77,

  • в Алматинской области - 3,

  • в Атырауской области - 0,

  • в ВКО - 0,

  • в Жамбылской области - 30,

  • в ЗКО - 154,

  • в Карагандинской области - 48,

  • в Костанайской области - 18,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 0,

  • в СКО - 0,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 289 693 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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