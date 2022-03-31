08:28 31.03.2022
Менее трех тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 21 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2798 человек (1783+ и 1015 КВИ-), из них в стационарах – 349, на амбулаторном уровне – 2449.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 32,
в состоянии крайней степени тяжести – 5,
на аппарате ИВЛ – 7.
Фото: Минздрав РК