Менее трех тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 2798 человек (1783+ и 1015 КВИ-), из них в стационарах – 349, на амбулаторном уровне – 2449.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 32,

в состоянии крайней степени тяжести – 5,

на аппарате ИВЛ – 7.