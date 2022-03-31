Совет ФИФА утвердил новые правила аренды футболистов
Совет ФИФА утвердил новый порядок аренды футболистов, по которому вводится запрет на аренду игроков на срок больше одного сезона, сообщает РБК.
По новому регламенту, который вступит в силу с июля 2022 года, клубам будет запрещено арендовать игроков на срок больше, чем один год.
Кроме того, будет введен лимит на число аренд футболистов в один и тот же клуб – не более трех игроков.
Также ФИФА приняла решение сократить общее количество аренд игроков для каждого отдельного клуба.
С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года каждый клуб сможет арендовать или отдать в аренду не более восьми игроков. В сезоне-2023/24 это число сократится до семи, а с 1 июля 2024 года – до шести игроков, после чего останется на этом же уровне постоянно.
Ранее ряд топ-клубов Европы совершали на арендном рынке операции, которые попадут под ограничения из нового регламента.
Мюхненская «Бавария» заключала арендные договоры на срок более одного сезона. Так, в команду переходили Фелипе Коутиньо из «Барселоны» и Кингсли Коман из туринского «Ювентуса».
Лондонский «Челси» несколько лет назад отдал в аренду различным клубам более 15 игроков команды.
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