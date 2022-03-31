09:22 31.03.2022
Продукты для оздоровления печени назвала врач
Фото: piqsels
Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова назвала продукты, которые рекомендуется употреблять для оздоровления печени, передает Zakon.kz.
По информации Lenta.ru, основным критерием является наличие в них антиоксидантов, пектина или омега-3 жирных кислот.
Печень отвечает за очищение организма от ненужных, потенциально токсичных компонентов, а также выработку холестерина и желчи, с помощью которой тело расщепляет и усваивает жиры. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова
Как подчеркнула врач, печень имеет способность к регенерации тканей, но она может пострадать при наличии у человека вредных привычек.
Нужно употреблять зелень, в которой содержатся антиоксиданты, продукты с пектином, оказывающими эффект детокса, продукты с высоким уровнем клетчатки, способствующие выведению вредных веществ из организма, а также растительные масла, которые дают желчегонный эффект. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова
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