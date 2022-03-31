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09:22 31.03.2022

Продукты для оздоровления печени назвала врач

зелень, салат Фото: piqsels
Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова назвала продукты, которые рекомендуется употреблять для оздоровления печени, передает Zakon.kz.

По информации Lenta.ru, основным критерием является наличие в них антиоксидантов, пектина или омега-3 жирных кислот.

Печень отвечает за очищение организма от ненужных, потенциально токсичных компонентов, а также выработку холестерина и желчи, с помощью которой тело расщепляет и усваивает жиры. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова

Как подчеркнула врач, печень имеет способность к регенерации тканей, но она может пострадать при наличии у человека вредных привычек.

Нужно употреблять зелень, в которой содержатся антиоксиданты, продукты с пектином, оказывающими эффект детокса, продукты с высоким уровнем клетчатки, способствующие выведению вредных веществ из организма, а также растительные масла, которые дают желчегонный эффект. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова

Материалы новостного характера не нужно приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Анастасия Стативкина
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