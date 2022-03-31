Продукты для оздоровления печени назвала врач

По информации Lenta.ru, основным критерием является наличие в них антиоксидантов, пектина или омега-3 жирных кислот.

Печень отвечает за очищение организма от ненужных, потенциально токсичных компонентов, а также выработку холестерина и желчи, с помощью которой тело расщепляет и усваивает жиры. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова

Как подчеркнула врач, печень имеет способность к регенерации тканей, но она может пострадать при наличии у человека вредных привычек.

Нужно употреблять зелень, в которой содержатся антиоксиданты, продукты с пектином, оказывающими эффект детокса, продукты с высоким уровнем клетчатки, способствующие выведению вредных веществ из организма, а также растительные масла, которые дают желчегонный эффект. Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова