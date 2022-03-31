Завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank – АФМ

Установлено, что в период с 2012 по 2017 год Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат Кушербаева

По ее словам, в ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов и 4 млн евро. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей. Салтанат Кушербаева

21 июня 2017 года стало известно, что Нацбанк РК приостановил лицензию Delta Bank. 3 ноября того же года банк был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta Bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Алматы задержаны бывшие топ-менеджеры Delta Bank.