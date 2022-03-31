Ограждения под напряжением появились на дорогах в Мангистауской области

По информации Lada.kz, на сегодняшний день в регионе установлено 13 тысяч метров ограждений с электрическим током.

В целях дорожной безопасности установлены 13 тысяч погонных метров ограждений на некоторых участках автодорог, к примеру, на 673-674 километрах (400 метров) автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау. На участке 51-56 километрах (9450 метров) автодороги Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана и другие. Замдиректора областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Арман Жолдыкулов

Также на автодорогах были установлены ультразвуковые приборы для отпугивания животных «Электрический пастух». На трассе Актау – Жанаозен таким ограждением охвачены 22 километра дороги.

В 2021 году на автодорогах республиканского значения дополнительно установлены 14 муляжей домашних животных (верблюдов, лошадей).

Акимам городов и районов области совместно с владельцами домашних животных и руководителями фермерских хозяйств необходимо принять дополнительные меры по соблюдению правил выпаса домашних животных и недопущению их появления вблизи автомобильных дорог, а также по обеспечению видимости животных в темное время суток. Замдиректора областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Арман Жолдыкулов

В 2021 году на автодорогах области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий с участием животных, в результате которых 10 человек погибли и 26 получили телесные повреждения различной степени тяжести.