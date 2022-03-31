Учебу в казахстанских вузах не окончили более 110 тысяч студентов

В 2021/2022 учебном году в Казахстане работают 122 вуза – на три меньше, чем годом ранее.

Среди них насчитывается 83 университета, включая исследовательские, 16 академий, 12 институтов и приравненных к ним консерваторий, а также высших школ и училищ, девять национальных высших учебных заведений и два национальных исследовательских университета, – говорится в исследовании Ranking.kz.

Стоит отметить, что более половины вузов расположены в трех ключевых мегаполисах.

Лидирует Алматы: 42 организации высшего образования. Следом идут Нур-Султан (15 вузов) и Шымкент (8 вузов).

Среди областей лидируют Карагандинская (9 вузов) и Восточно-Казахстанская (7).

Численность студентов в высших учебных заведениях на начало 2021/2022 учебного года составила 575,5 тыс. человек – на 0,2% меньше, чем годом ранее, – заявили аналитики.

Заметим: показатель сокращается второй год подряд (годом ранее снижение составляло 4,6%).

Численность принятых студентов за год выросла на 4,6%, до 159,8 тыс. человек на 2021/2022 учебный год.

В то же время численность студентов, выбывших в течение предыдущего учебного года до окончания срока обучения, уже второй год подряд превышает 100 тыс. человек. И если в 2019/2020 учебном году показатель составлял 60,7 тыс. человек, то уже в 2020/2021-м он достиг 115,2 тыс. человек, а в 2021/2022-м составил 112,2 тыс. человек, – говорится в публикации.

Более половины случаев, согласно исследованию, выбытия студентов произошло по причинам перевода на другие формы обучения в данном учебном заведении (30,7%) и перевода в другие высшие учебные заведения (20,4%).

Еще 15,6% выбывших студентов прекратили обучение по собственному желанию, а 13,1% – из-за финансовых затруднений. По причине неуспеваемости выбыло 9,2% студентов, за нарушение учебной дисциплины было отчислено 6,4%.