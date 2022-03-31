Январские беспорядки: задержан один из нападавших на здание ДП Алматы

По его словам, следственно-оперативной группой ДП на транспорте, занимающейся расследованием преступлений, совершенных во время январских событий в аэропорту Алматы, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы.

Установлено, что 5 января задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание Департамента полиции до 06:00. После всего он продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тыс. тенге. Онал Бекиев

Начальник ДП на транспорте отметил, что в настоящее время в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия. Онал Бекиев

14 января официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, как штурмовали алматинский ДП во время январских беспорядков.