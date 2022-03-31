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Законодательство РК
10:06 31.03.2022

Январские беспорядки: задержан один из нападавших на здание ДП Алматы

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Транспортные полицейские задержали одного из нападавших на здание Департамента полиции Алматы во время январских беспорядков. Об этом сообщил начальник ДП на транспорте МВД РК Онал Бекиев, передает Zakon.kz.

По его словам, следственно-оперативной группой ДП на транспорте, занимающейся расследованием преступлений, совершенных во время январских событий в аэропорту Алматы, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в Алматы.

Установлено, что 5 января задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание Департамента полиции до 06:00. После всего он продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тыс. тенге.Онал Бекиев

Начальник ДП на транспорте отметил, что в настоящее время в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся следственные действия.Онал Бекиев

14 января официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек рассказала, как штурмовали алматинский ДП во время январских беспорядков.

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