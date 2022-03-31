Цифровые документы теперь доступны в Halyk Homebank

Продолжая развивать свои цифровые сервисы, Halyk Bank при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии» запустил новую услугу: теперь клиенты банка имеют постоянный доступ к своим цифровым документам в приложении Halyk Homebank.

«Цифровыми документами» на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно – нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина. Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова уточнила, что это уникальный формат, аналогов которому в мире нет.

Услуга предоставляет нашим клиентам в приложении Halyk Homebank защищенный доступ к целому комплексу собственных цифровых документов в режиме 24/7 и позволяет использовать их для получения государственных, банковских и других сервисов.

Теперь, к примеру, при путешествии внутренними пассажирскими авиарейсами казахстанских авиакомпаний пользователь Halyk Homebank может просматривать и предъявлять цифровые версии своих документов во всех аэропортах Казахстана, при посадке в вагон на железнодорожных вокзалах АО «Қазақстан темір жолы», а также при получении услуг в ЦОНах, банках и у нотариусов.

Важным условием использования нового сервиса является наличие оцифрованных сведений в государственных базах данных. При согласии клиента приложение Halyk Homebank сервис предоставляет возможность доступа к его цифровым документам третьим лицам через считывание специального QR-кода либо короткого кода цифрового документа.

Стоит отметить, что документы подгружаются непосредственно с портала государственных услуг egov.kz, и клиенты Halyk Bank могут быть уверены в том, что их персональные данные надежно защищены. Возможность получить доступ к цифровым документам без согласия их владельца полностью исключена.

Чтобы просмотреть цифровые документы в приложении Halyk Homebank, необходимо на главной странице в разделе «Гос. услуги» выбрать вкладку «Мои документы», после чего посредством SMS дать согласие на доступ к своим персональным данным. Если у клиента возникнет необходимость предъявить цифровой документ запрашивающей стороне, достаточно воспользоваться вкладкой «Открыть доступ» для предъявления QR-кода или короткого кода цифрового документа. К слову, коротким кодом можно воспользоваться в отделениях Halyk Bank для получения отдельных банковских услуг без предоставления оригинала документа.