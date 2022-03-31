«Металлург» вслед за «Барысом» обыграл «Авангард» в Кубке Гагарина

Хоккеисты Магнитогорска на своем стадионе «Арена-Металлург» в седьмом матче не дали никаких шансов «Авангарду».

Решающий поединок завершился успехом подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:0.

Тем самым «Металлург» вышел в финал Восточной конференции, где его ждет челябинский «Трактор». Серия стартует 3 апреля матчем в Магнитогорске.

Напомним, что «сталевары» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина одолели казахстанский «Барыс».

Фото: Instagram/hcmetallurg

В финале Западной конференции сыграют питерский СКА и ЦСКА из Москвы. Первый матч запланирован на 2 апреля, серия начнется в Санкт-Петербурге.

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