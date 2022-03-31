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12:31 31.03.2022

«Металлург» вслед за «Барысом» обыграл «Авангард» в Кубке Гагарина

Хоккей Плей-офф КХЛ Фото: Instagram/hcmetallurg
В Магнитогорске прошел решающий седьмой матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина – омский «Авангард», сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты Магнитогорска на своем стадионе «Арена-Металлург» в седьмом матче не дали никаких шансов «Авангарду».

Решающий поединок завершился успехом подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:0.

Тем самым «Металлург» вышел в финал Восточной конференции, где его ждет челябинский «Трактор». Серия стартует 3 апреля матчем в Магнитогорске.

Напомним, что «сталевары» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина одолели казахстанский «Барыс».

Хоккей плей-офф КХЛ

Фото: Instagram/hcmetallurg

В финале Западной конференции сыграют питерский СКА и ЦСКА из Москвы. Первый матч запланирован на 2 апреля, серия начнется в Санкт-Петербурге.

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Куандык Шынасилов
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