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Законодательство РК
13:11 31.03.2022

Япония ужесточает требования выдачи виз иностранцам

ужесточает правила выдачи виз иностранцам Фото: pexels
Правительство Японии приняло решение об ужесточении правил выдачи виз иностранцам. Цель – дальнейшее усиление мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Комитете индустрии туризма Минкультуры РК, передает Zakon.kz.

Как следует из информации для выезжающих за рубеж граждан РК, въезд в Японию по новой категории визы из всех стран/регионов временно приостановлен, за исключением «особых обстоятельств».

Категория «особые обстоятельства» предусматривает иностранных граждан, подающих заявление на новый въезд для краткосрочного пребывания (в течение трех месяцев) с рабочей целью или целью трудоустройства, либо на новый въезд для пребывания на длительный срок.

Принимающие ответственные лица в Японии должны заполнить заявление в Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS). Данные меры применяются с 1 марта 2022 года.Пресс-служба Комитета индустрии туризма

Дополнительную информацию можно получить по ссылке или в колл-центре: 050-1751-2158, 050-1741-8558 с 09:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз.

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