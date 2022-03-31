13:11 31.03.2022
Япония ужесточает требования выдачи виз иностранцам
Фото: pexels
Правительство Японии приняло решение об ужесточении правил выдачи виз иностранцам. Цель – дальнейшее усиление мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Комитете индустрии туризма Минкультуры РК, передает Zakon.kz.
Как следует из информации для выезжающих за рубеж граждан РК, въезд в Японию по новой категории визы из всех стран/регионов временно приостановлен, за исключением «особых обстоятельств».
Категория «особые обстоятельства» предусматривает иностранных граждан, подающих заявление на новый въезд для краткосрочного пребывания (в течение трех месяцев) с рабочей целью или целью трудоустройства, либо на новый въезд для пребывания на длительный срок.
Принимающие ответственные лица в Японии должны заполнить заявление в Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS). Данные меры применяются с 1 марта 2022 года.Пресс-служба Комитета индустрии туризма
Дополнительную информацию можно получить по ссылке или в колл-центре: 050-1751-2158, 050-1741-8558 с 09:00 до 21:00.
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