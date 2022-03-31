Япония ужесточает требования выдачи виз иностранцам

Как следует из информации для выезжающих за рубеж граждан РК, въезд в Японию по новой категории визы из всех стран/регионов временно приостановлен, за исключением «особых обстоятельств».

Категория «особые обстоятельства» предусматривает иностранных граждан, подающих заявление на новый въезд для краткосрочного пребывания (в течение трех месяцев) с рабочей целью или целью трудоустройства, либо на новый въезд для пребывания на длительный срок.

Принимающие ответственные лица в Японии должны заполнить заявление в Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS). Данные меры применяются с 1 марта 2022 года. Пресс-служба Комитета индустрии туризма

Дополнительную информацию можно получить по ссылке или в колл-центре: 050-1751-2158, 050-1741-8558 с 09:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что казахстанцы снова смогут въезжать в Южную Корею без виз.