13:19 31.03.2022
Редкие кадры: краснокнижная туркестанская рысь попала в фотоловушку
Фото: Скриншот
В национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области сняли редкие кадры с краснокнижной туркестанской рысью, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице парка в Instagram.
В объектив попали четыре рыси – самка и ее три котенка.
Это редкое явление. Обычно в помете рыси бывает два котенка, реже три, что указывает на благоприятные условия обитания рыси в национальном парке. Основная добыча – молодняк сибирского горного козла, кабана, реже кеклики, – отмечено в сообщении.
«Алтын-Эмель» – государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории Алматинской области.
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