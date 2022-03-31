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13:19 31.03.2022

Редкие кадры: краснокнижная туркестанская рысь попала в фотоловушку

редкое явление Фото: Скриншот
В национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области сняли редкие кадры с краснокнижной туркестанской рысью, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице парка в Instagram.

В объектив попали четыре рыси – самка и ее три котенка.

Это редкое явление. Обычно в помете рыси бывает два котенка, реже три, что указывает на благоприятные условия обитания рыси в национальном парке. Основная добыча – молодняк сибирского горного козла, кабана, реже кеклики, – отмечено в сообщении.

«Алтын-Эмель» – государственный национальный природный парк в долине реки Или на территории Алматинской области.

В марте сообщалось, что снежного барса засняли в горах ВКО.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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