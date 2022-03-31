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Законодательство РК
14:49 31.03.2022

ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: строительство новой трубы может занять до 14 месяцев

ТЭЦ, Петропавловск, МЧС Фото: Instagram/dtp_sko
Строительство новой трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске может занять от 12 до 14 месяцев, сообщил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

После аварии на ТЭЦ-2 создана комиссия, которую возглавляет заместитель министра энергетики.

По словам Юрия Ильина, на станции сейчас работают три котла.

Компания, которая является владельцем, принимает меры по решению проблемы. Будут приниматься меры по демонтажу аварийной трубы, а также прорабатывается вопрос строительства новой трубы. По их словам, строительство займет от 12 до 14 месяцев. Глава МЧС РК Юрий Ильин

20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Погибла женщина.

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Дымовая труба была введена в эксплуатацию в 1961 году. Ее высота – 150 метров, а вес – несколько тысяч тонн. В 2016 году ее последний раз ремонтировали.

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