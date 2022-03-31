Использование мобильного не повышает риск развития опухоли головного мозга – ученые

В течение многолетнего эксперимента исследователи анализировали данные об изменениях здоровья миллиона женщин в Великобритании.

Результаты были опубликованы в материале Journal of the National Cancer Institute. Отмечается, что в течение 1996-2001 годов в исследовании приняли участие 1,3 млн женщин 1935-1950 годов рождения. Вопросы об использовании сотовых телефонов впервые были заданы в 2001 году, а затем через десять лет, в 2011 году. Здоровье участников эксперимента отслеживалось через базу данных Национальной службы здравоохранения о смертях и регистрации рака (включая доброкачественные опухоли головного мозга).

Предположения о вреде использования мобильных телефонов участились в связи с распространением вышек 5G. Это послужило поводом для начала нового этапа исследований по выявлению серьезного вреда мозгу.

Ранее ученые уже заявляли, что радиоволны от телефонов действительно могут проникать в мозг на несколько сантиметров. В результате исследователи из Оксфордского университета и их коллеги из других институтов под руководством Йоахима Шюца провели крупное популяционное исследование.

Воспользовавшись данными опроса UK Million Women Study, в котором участвовала каждая четвертая женщина из родившихся в 1935-1950 годах в Британии, ученые добавили результаты проведенного тестирования об использовании мобильного телефона до 2001 года, на вопросы тестирования ответили 776 тыс. человек. Спустя 10 лет, в 2011 году, половина из них повторно приняли участие в исследовании. Были проанализированы данные о заболеваниях всех женщин, принявших участие в эксперименте, полученные в Министерстве здравоохранения страны.

В 2011 году 75% женщин в возрасте от 60 до 64 лет пользовались мобильным телефоном, а среди тех, кому было от 75 до 79 лет – менее 50%. За исследованный период опухоли в мозгу возникли у 3,268 женщин, или у 0,42%. При этом опухоль с одинаковой вероятностью возникала у тех, кто пользовался телефоном, и у тех, кто не использовал его. Не было обнаружено различий и в риске развития левосторонней и правосторонней опухоли мозга, хотя большинство людей держат телефон в правой руке. Кроме того, при использовании телефона мобильная связь не влияла на риски развития глиомы, менингиомы, опухолей гипофиза или опухолей глаз.

Благодаря этим наблюдениям ученые сделали выводы, что мобильные телефоны при рациональном их использовании не влияют на риски образования опухоли в мозгу.