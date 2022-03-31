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Законодательство РК
14:47 31.03.2022

В Актобе усилена борьба c ростом цен на продукты

проверки Фото: пресс-служба акимата Актобе
В Актобе усилена работа по выявлению торговых объектов, необоснованно завышающих торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Созданы 10 рабочих групп по мониторингу соблюдения размера предельной торговой надбавки на СЗПТ субъектами внутренней торговли на территории Актобе, в состав которых вошли представители МИО и общественности.

Мониторингом охватываются более 900 торговых объектов, реализующих СЗПТ, крупные торговые объекты и магазины у дома.

борьба с ростом цен

Фото: пресс-служба акимата Актобе

В ходе ежедневного мониторинга ведется:

- визуальное наблюдение цен на СЗПТ;

- сверка с ценами оптовых поставщиков, производителей, крупных торговых сетей;

- раздача памяток об установленном размере предельной торговой надбавки на СЗПТ и об административной ответственности;

- разъяснительная работа о соблюдении установленных размеров предельной торговой надбавки согласно п. 1 ст. 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» и о мерах административной ответственности в случае несоблюдения, предусмотренных в статье 204-4 КоАП РК;

- фотофиксация хода проведения и мониторинга с указанием наименования торгового объекта, времени и месторасположения.

борьба с ростом цен

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Жители Актобе имеют возможность обратиться на телефон «горячей линии» в отдел предпринимательства по номеру 8 (7132) 41 63 97 или в ситуационный центр по номеру 109 по факту необоснованно высоких цен на СЗПТ в торговых точках города.

борьба с ростом цен

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Анастасия Московчук
Актобе
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