В Актобе усилена борьба c ростом цен на продукты

Созданы 10 рабочих групп по мониторингу соблюдения размера предельной торговой надбавки на СЗПТ субъектами внутренней торговли на территории Актобе, в состав которых вошли представители МИО и общественности.

Мониторингом охватываются более 900 торговых объектов, реализующих СЗПТ, крупные торговые объекты и магазины у дома.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

- визуальное наблюдение цен на СЗПТ;

- сверка с ценами оптовых поставщиков, производителей, крупных торговых сетей;

- раздача памяток об установленном размере предельной торговой надбавки на СЗПТ и об административной ответственности;

- разъяснительная работа о соблюдении установленных размеров предельной торговой надбавки согласно п. 1 ст. 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» и о мерах административной ответственности в случае несоблюдения, предусмотренных в статье 204-4 КоАП РК;

- фотофиксация хода проведения и мониторинга с указанием наименования торгового объекта, времени и месторасположения.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Жители Актобе имеют возможность обратиться на телефон «горячей линии» в отдел предпринимательства по номеру 8 (7132) 41 63 97 или в ситуационный центр по номеру 109 по факту необоснованно высоких цен на СЗПТ в торговых точках города.