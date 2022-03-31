Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:08 31.03.2022

Непогода в Казахстане: пострадали взрослые и дети

Сильный ветер, метель, МЧС Фото: Zakon.kz
В период с 29 по 30 марта в связи с ухудшением погодных условий из-за порывистого ветра зарегистрировано 297 случаев срывов кровли, пострадали восемь человек. Среди них есть дети, сообщил на брифинге глава МЧС Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации ведомства, четыре человека госпитализированы, остальные осмотрены и отпущены домой.

Согласно информации ведомства, в период непогоды было закрыто движение для всех видов транспортных средств на 111 участках дорог в восьми областях республики, из них 52 участка республиканского, 59 участков областного значения.

На 31 марта закрытыми остаются два участка автодорог республиканского и 12 областного значения, на автодорогах страны массового скопления автотранспорта нет. Погодные условия стабилизировались, ситуация находится под контролем.

Новость по теме

Непогода в Казахстане: поваленные деревья и «летающая» облицовка

Вместе с тем в период с 29 по 30 марта спасены и эвакуированы 1453 человека, из них 199 детей. Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 539 человек и 277 единиц техники, организована и продолжается работа горячей линии. На пульты «101» и «112» поступило свыше 7 тыс. сообщений об оказании помощи и информационного характера.Глава МЧС Юрий Ильин
Айша Тулеубекова
Казгидромет МЧС РК Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Токаев о финансово-экономической повестке: Ситуация меняется очень быстро
30.03.2022
На 14,2% ослаб тенге в феврале – Нацбанк
30.03.2022
Нарушает ли Оразу вакцинация, рассказали в Центральной мечети Алматы
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все