15:08 31.03.2022
Непогода в Казахстане: пострадали взрослые и дети
Фото: Zakon.kz
В период с 29 по 30 марта в связи с ухудшением погодных условий из-за порывистого ветра зарегистрировано 297 случаев срывов кровли, пострадали восемь человек. Среди них есть дети, сообщил на брифинге глава МЧС Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.
По информации ведомства, четыре человека госпитализированы, остальные осмотрены и отпущены домой.
Согласно информации ведомства, в период непогоды было закрыто движение для всех видов транспортных средств на 111 участках дорог в восьми областях республики, из них 52 участка республиканского, 59 участков областного значения.
На 31 марта закрытыми остаются два участка автодорог республиканского и 12 областного значения, на автодорогах страны массового скопления автотранспорта нет. Погодные условия стабилизировались, ситуация находится под контролем.
Вместе с тем в период с 29 по 30 марта спасены и эвакуированы 1453 человека, из них 199 детей. Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 539 человек и 277 единиц техники, организована и продолжается работа горячей линии. На пульты «101» и «112» поступило свыше 7 тыс. сообщений об оказании помощи и информационного характера.Глава МЧС Юрий Ильин