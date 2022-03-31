Непогода в Казахстане: пострадали взрослые и дети

По информации ведомства, четыре человека госпитализированы, остальные осмотрены и отпущены домой.

Согласно информации ведомства, в период непогоды было закрыто движение для всех видов транспортных средств на 111 участках дорог в восьми областях республики, из них 52 участка республиканского, 59 участков областного значения.

На 31 марта закрытыми остаются два участка автодорог республиканского и 12 областного значения, на автодорогах страны массового скопления автотранспорта нет. Погодные условия стабилизировались, ситуация находится под контролем.

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