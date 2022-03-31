Синоптики рассказали, какой будет погода 1 апреля

Лишь на севере, северо-западе страны – дождь и снег, метель, гололед. По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман, гололед, низовую метель, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, юге Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере, востоке до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области – туман, ночью на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области – туман, усиление ветра днем на западе, севере области до 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Алматинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области – туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Атырауской области, ночью и утром на юге Мангистауской и Павлодарской областей, ночью на востоке Восточно-Казахстанской области, юге Актюбинской области – туман.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +19...+21°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +19...+21°С.