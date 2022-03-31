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15:49 31.03.2022

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

возобновление работы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
31 марта в Алматы «заминировали» семь объектов, среди них был и Международный аэропорт. После комплексной проверки информация о заложенной бомбе не подтвердилась, сообщает Zakon.kz.
Была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала. Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В результате комплексной проверки полученная информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

Аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Кроме того, как добавили в пресс-службе, в связи с данной ситуацией на вылет было задержано шесть рейсов.

Анастасия Московчук
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