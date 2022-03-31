Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Была получена информация о заложенной бомбе на территории терминала. Согласно протоколу безопасности произведена эвакуация пассажиров и персонала. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В результате комплексной проверки полученная информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

Аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Кроме того, как добавили в пресс-службе, в связи с данной ситуацией на вылет было задержано шесть рейсов.