Кошанов рассказал Токаеву о новых форматах работы нижней палаты Парламента

Согласно информации, представленной главе государства, с начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрено и направлено в Сенат.

По информации Акорды, председатель Мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты Парламента.

Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.

В нижней палате Парламента будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.