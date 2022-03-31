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Законодательство РК
16:23 31.03.2022

Кошанов рассказал Токаеву о новых форматах работы нижней палаты Парламента

Кошанов, Токаев Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе нижней палаты Парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает zakon.kz.

Согласно информации, представленной главе государства, с начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрено и направлено в Сенат.

По информации Акорды, председатель Мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты Парламента.

Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами. Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.

В нижней палате Парламента будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.

Анастасия Стативкина
Мажилис Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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