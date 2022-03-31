Чиновника оштрафовали на 23 млн тенге в Туркестанской области

Как уточнили в Антикоррупционной службе, Дадаметову «назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе».

Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тыс. тенге от работников «Правительства для граждан» Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что приговор в законную силу не вступил.