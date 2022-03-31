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Законодательство РК
16:25 31.03.2022

Чиновника оштрафовали на 23 млн тенге в Туркестанской области

туркестанская область, чиновник, штраф Фото: Zakon.kz
24 марта Туркестанским городским судом осужден и.о. руководителя Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Сабиржан Дадаметов, передает Zakon.kz.

Как уточнили в Антикоррупционной службе, Дадаметову «назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе».

Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тыс. тенге от работников «Правительства для граждан» Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам.Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве отметили, что приговор в законную силу не вступил.

Динара Халдарова
Антикор Туркестанская область
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