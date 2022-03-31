Аферисты использовали удостоверение костанайского полицейского

По словам полицейского Ерболата Кайнара, преступники обманным путем завладели его служебным удостоверением, представившись коллегами из Тараза.

Уже через несколько часов в интернете было размещено объявление о продаже элитной мебели по низким ценам и бесплатной доставкой. В тексте были указаны данные полицейского.

Согласно информации ведомства, доверчивые граждане переводили мошенникам предоплату либо полную сумму за мебель (от 30 тысяч до миллиона тенге). Тем, кто сомневался сделать денежный перевод, аферисты отправляли фотографию удостоверения полицейского.

Мне стали звонить люди из разных городов и требовать свой товар. Все как один утверждали, что от моего имени продают мебель. После выяснения обстоятельств происходящего стало понятно, что это мошенники. Я незамедлительно обратился в Южный отдел полиции УП города Костаная, где было возбуждено уголовное дело. Сотрудник Костанайской академии МВД Ерболат Кайнар

В пресс-службе полиции отметили, что служебное удостоверение сотрудника полиции изъято и уже не действительно.