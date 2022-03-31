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17:09 31.03.2022

Идеальные мужья: астрологи утверждают, что они существуют

прогноз от астрологов Фото: pixabay
Эксперты составили Топ-3 мужских знаков зодиака, представили которых становятся идеальными мужьями. А также рассказали, где с ними познакомиться, сообщает Zakon.kz.

Астрологи уверены, что ответственные, честные и сильные мужчины родились под знаками Тельца, Рака и Весов.

Трудолюбивый и целеустремленный мужчина-Телец, как отмечено в публикации «Пятого канала», всегда будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Иногда такого партнера женщина обвиняет в скупости и чрезмерной бережливости, однако он делает это во благо семьи: всего за несколько лет Телец может накопить не только на квартиру в лучшем районе города, но и купить немаленький домик в деревне. Лучшая партия для такого мужчины – хозяйственная, нежная и порядочная красавица.

Отыскать Тельца среди окружения довольно просто. Приглядитесь, возможно, им окажется самый трудолюбивый коллега или рукастый и домовитый сосед.

Тактичный и вежливый мужчина-Рак всегда поддержит любимую женщину. Его эмоциональность и чувствительность не должны пугать избранницу, ведь это признак настоящей и искренней любви.

Единственный недостаток Рака – чрезмерная ревнивость. Однако это чувство – ничто иное, как желание сохранить семью. В его представлении идеальная партнерша – это верная и домашняя женщина.

Искать такого мужчину нужно на премьере интересного фильма в соседнем кинотеатре или в уютном ресторане поблизости.

Миролюбивый, добрый и щедрый мужчина-Весы никогда не даст повода для скандала или ревности. Представитель этого знака — мудрый и честный человек, который привык контролировать свои эмоции и действия. Вступая в отношения, он предпочитает придерживаться принципов равенства и компромиссов.

Чувственные и нежные Весы – настоящие ценители красоты, поэтому в ЗАГС они пойдут только с ухоженной дамой, обладающей отменным вкусом и стилем.

Где отыскать такого мужчину? Концерты, музеи, выставки и вернисажи — именно тут большую часть времени проводят Весы. Хотите покорить его сердце? Тогда приготовитесь блеснуть знаниями в области дизайна, музыки и искусства.

Анастасия Московчук
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