Названа причина массовой гибели скота в Атырауской области

В Курмангазинском районе заболели девять лошадей, в Исатайском – 17. Из них 30 марта умерли четыре лошади. 22 лошади получают симптоматическое лечение. Министерство сельского хозяйства РК

По информации ведомства, 24 марта были отобраны биологические материалы и направлены на исследование в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии», чтобы исключить ринопневмонию лошадей, инфекционную анемию и другие незаразные болезни.

Результаты исследований не подтвердили наличие инфекционных заболеваний у больных животных. Министерство сельского хозяйства РК

31 марта в Атыраускую область прибыли научные сотрудники от Казахского научно-исследовательского ветеринарного института и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Касательно падежа овец и КРС в крестьянском хозяйстве «Ойтаң» в Кызылкогинском районе, согласно данным Комитета ветеринарного контроля и надзора, животные пали из-за нарушений технологии животноводства в части кормления и питания. Министерство сельского хозяйства РК

Комитету ветеринарного контроля и надзора дано поручение по эпизоотическому расследованию случаев падежа сельскохозяйственных животных в КХ «Мутиев Г.Д.» Махамбетского района и в хозяйстве жителя Курмангазинского района Самата Елемесова.

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На сегодняшний день эпизоотическая ситуация находится под контролем министерства.