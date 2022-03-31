17:22 31.03.2022
Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
В поселке Амангельды произошел пожар в 2-х квартирном жилом доме. Погибли трое детей. На момент пожара родители находились на работе, передает Zakon.kz.
31 марта в 10:58 в поселке Амангельды произошел пожар в 2-х квартирном жилом доме по ул. Ермагамбетова.
В доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 г.р., а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет. До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались одни, родителей в доме не было. ДЧС Костанайской области
По информации ведомства, на момент пожара родители находились на работе.
В 10:55 работники Амангельдинской центральной районной больницы констатировали смерть трех детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения.ДЧС Костанайской области
Фото: ДЧС Костанайской области
Спасатели локализовали пожар в 11:32, в 11:44 возгорание ликвидировано.
В ликвидации ЧС участвовали четыре сотрудника и одна единица техники.
Для установления причины пожара в Амангельдинский район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.