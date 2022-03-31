Дефицит платежного баланса РК сократился за 2021 год – Нацбанк

Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долл. США по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долл. США за 2020 год. Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров. Нацбанк РК

Как отметили в Нацбанке, по сравнению с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.

В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5% — до 60,3 млрд долл. США. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата.

Импорт товаров вырос на 7,1% — до 39,7 млрд долл. США, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долл. США.

По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долл. США. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.

Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3 млрд долл. США (14,8 млрд долл. США в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или «чистое заимствование из остальных стран». Нацбанк РК

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долл. США, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.