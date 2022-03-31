Чем опасно получение религиозных знаний в интернете, рассказали эксперты

Если раньше верующие мусульмане черпали духовные знания у известных богословов или, путешествуя из одной страны в другую, обучались у опытных духовных наставников, то сегодня, в век высоких технологий и цифровизации, получать религиозные знания можно не выходя из дома.

По словам теолога-консультанта представительства Информационно-пропагандистского и реабилитационного центра «Акниет» Карагандинской области Арай Бакировой, современные молодые люди в большинстве случаев пытаются получить религиозные знания на различных форумах, сайтах, соцсетях и в сообществах сомнительного характера. Зачастую неофиты сталкиваются с лже-шейхами и вербовщиками экстремистских и террористических организаций, которые умело направляют их на ложный путь, искажая трактовки религиозных канонов.

Распространяемые в интернете брошюры, информационные материалы содержат искаженную информацию по тем или иным вопросам религиозной сферы. Это делается специально, чтобы сформировать у молодых людей неправильные знания о религии, изменить их сознание, ограничить кругозор, воспрепятствовать их духовному росту. Поэтому мы уделяем большое внимание проведению в регионах религиозной разъяснительной и реабилитационной работы, чтобы обеспечить единый механизм. Арай Бакирова

В настоящее время в Казахстане созданы все условия для получения фундаментальных религиозных знаний через такие источники, как:

- книги и материалы религиозного характера, прошедшие экспертизу в Комитете по делам религий; - духовные теологические заведения; - курсы при мечетях; - официальные интернет-ресурсы зарегистрированных религиозных объединений.

Под руководством ДУМК в рамках средне-специального теологического образования в стране осуществляют деятельность девять медресе – в Нур-Султане, Алматы, Талдыкоргане, Павлодаре, Уральске, Актобе, Шымкенте, Сарыагаше и Таразе. Также действуют Институт повышения квалификации имамов при ДУМК и два центра по подготовке чтецов Корана.

В системе высшего теологического образования функционирует Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак». Это единственное высшее учебное заведение в Казахстане, где готовят высокообразованных имамов и исламоведов. На сегодняшний день здесь обучается около тысячи студентов.

Кроме того, для прихожан почти во всех мечетях страны открыты курсы повышения религиозной грамотности.

Одним из эффективных методов борьбы с псевдорелигиозными и деструктивными идеями является наличие грамотности в вопросах религиозной сферы. Ибо незнание порождает сомнение, сомнение – невежество, невежество – ошибки. Поэтому в Казахстане широко проводится социальный проект «Обеспечение единых механизмов проведения в регионах религиозной разъяснительной и реабилитационной работы». Арай Бакирова

Аналогичная работа с верующими мусульманами идет во всех регионах страны. Так, в Костанайской области теолог-консультант Турган Омаров на встрече с осужденными учреждения УК-161/2 рассказал им об основных чертах и характерных признаках псевдосалафизма.

– В информационном поле и в научных трудах как зарубежных, так и казахстанских экспертов, информация о салафизме очень разнообразна, – отметил теолог. – Нет четких дефиниций, не определены основные признаки и отличительные убеждения.

Современный салафизм – это религиозно-политическое течение, которое в первую очередь отличается притязанием на исключительную истину, обособленной трактовкой единобожия, впервые введенной на основе иджтихада Ибн Таймией, и широким пониманием таких понятий, как поклонение и многобожие. А также агрессией по отношению к несогласным с их воззрениями, которая проявляется в обвинениях в неверии и многобожии (такфир). Турган Омаров

Тем, кто желает получать духовные знания посредством интернета, теологи рекомендуют посещать сайты только зарегистрированных религиозных объединений. На данный момент при ДУМК функционирует более 20 официальных интернет-ресурсов.