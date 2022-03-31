Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы

Власти будут выяснять сумму ущерба, причиненного сегодняшними ложными сообщениями о готовящихся актах терроризма. В прокуратуре Алматы отметили, что полная оценка будет проводиться в рамках расследования.

Между тем, согласно ст. 917 Гражданского кодекса РК, вред имущественный и (или) неимущественный, причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим его, в полном объеме.

Учитывая, что семь объектов, плюс, что они значительные по объемам, что была эвакуация людей и были какие-то упущенные выгоды предпринимателей, все эти моменты в ходе следствия будут оцениваться и в последующем виновный понесет за них материальную ответственность. Эти факты, безусловно, также влияют и на текущую деятельность правоохранительных органов. Пресс-служба прокуратуры города Алматы

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма — подобные преступные действия влекут наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Причины и обстоятельства будут выясняться в ходе досудебного расследования. Учитывая, что это было в одно и то же время, следствие будет разбираться, совершено ли это одним человеком или несколькими лицами. Пресс-служба прокуратуры города Алматы

31 марта в Алматы «заминировали» три банка, два торговых дома, аэропорт и учебное заведение, в Нур-Султане – два автосалона и два ТРЦ, в Караганде – автоЦОН.