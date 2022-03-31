Павильон Казахстана стал одним из самых посещаемых на EXPO в Дубае

30 марта были подведены итоги выставки и состоялась церемония вручения наград EXPO Awards, на которой павильон Казахстана был признан одним из лучших среди павильонов 192 стран мира и получил серебряную награду в основной номинации «Раскрытие темы».

Кроме того, по данным организаторов, павильон Казахстана занял первое место в номинации «Лучшая презентация» и третье место в номинации «Лучший павильон» по версии международного журнала Exhibitor Magazine.

Фото: EXPO 2020 Dubai

Стоит отметить, что за полгода работы в павильоне Казахстана состоялось 51 деловое и культурное мероприятие, по итогам которых были заключены 16 соглашений и меморандумов в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Более того, планируется подписание соглашения о признании казахстанского сертификата халяль, которое позволит открыть рынок ОАЭ для поставок продукции РК без прохождения местной сертификации.

Фото: EXPO 2020 Dubai

В рамках популяризации туристического и инвестиционного потенциала РК на протяжении выставки в павильоне проходили дни туризма Казахстана, в которых приняли участие шесть регионов нашей страны, а также АО «НК «Kazakh Tourism».

Фото: EXPO 2020 Dubai

На мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости и Наурыза, выступили выдающаяся скрипачка Айман Мусаходжаева, оперные певицы Майра Мухамедкызы и Мария Мудряк.

Кроме того, популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген выступил с концертом на одной из крупнейших концертных площадок – Coca-Cola Arena.

Особо стоит подчеркнуть, что павильон Казахстана вошел в Топ-10 самых посещаемых на выставке.

Всего за шесть месяцев павильон Казахстана посетили более 1,6 млн человек и 1100 иностранных официальных делегаций.

Фото: EXPO 2020 Dubai

На церемонии закрытия всемирной выставки, которая пройдет на площади Аль-Васл Плаза, выступят мировые звезды. Празднование завершится грандиозным шоу фейерверков.

Выставка проходила с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года на тему «Объединяя умы, создавая будущее».

Фото: EXPO 2020 Dubai

Это первая выставка EXPO, которая проходит в регионе Ближнего Востока. По данным организационного комитета EXPO 2020 Dubai, выставку посетили более 23 млн человек.