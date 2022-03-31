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Законодательство РК
18:09 31.03.2022

Токаеву доложили о работе по демонополизации экономики

президент РК Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока правительства.

В соответствии с поручениями президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттоку денежных средств из страны.

Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.

Кроме того, Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.

Елена Беляева
Жамаубаев Ерулан Токаев Касым-Жомарт
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