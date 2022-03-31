18:09 31.03.2022
Токаеву доложили о работе по демонополизации экономики
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока правительства.
В соответствии с поручениями президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттоку денежных средств из страны.
Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.
Кроме того, Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений.