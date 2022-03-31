Гололед, метель и туман ожидаются в Казахстане

На северо-западе Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром – туман.

1-3 апреля в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Акмолинской и Павлодарской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды на реках.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области – низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Актюбинской области – туман.

Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер 15-20 м/с, порывы 25 м/с.