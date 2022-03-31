В «Самрук-Қазына» изменились правила закупок

На важности решения вопроса обеспечения прозрачности закупок фонда акцентировал внимание глава государства Касым-Жомарт Токаев. Во исполнение поручения президента РК были разработаны новые правила проведения конкурсных процедур.

Порядок закупок в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» был согласован Министерством финансов РК.

При разработке проекта порядка закупок фондом проведены обсуждения документа и консультации с Министерством финансов РК, Агентством по защите и развитию конкуренции РК, Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и бизнес-сообществом, по итогам которых в документе были учтены основные замечания государственных органов и конструктивные предложения бизнес-сообщества.

Необходимо отметить, что новый порядок содержит описание всех процедур закупок без наличия отсылочных норм на иные документы и является документом прямого действия.

Кроме того, существенно сокращены основания закупок из одного источника, повышена прозрачность процесса категорийного управления закупками и предварительного квалификационного отбора с вовлечением в эти процессы Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», общественных объединений и ассоциаций, внедрены новые меры поддержки отечественных товаропроизводителей и субъектов МСБ.

Вместе с этим в целях усовершенствования процесса закупок фонд планирует принять активное участие в процессе реформирования закупок всех регулируемых субъектов в республиканском масштабе совместно с соответствующими государственными органами и бизнес-сообществом.