18:55 31.03.2022
Топ-менеджера «Казатомпрома» осудили за мошенничество
Фото: Zakon.kz
Как сообщает Антикор, 28 марта состоялся обвинительный приговор в отношении руководителя Департамента закупок и бизнес-администрирования ТОО «Байкен-U» Кумарбек А. и директора ТОО «М Транс-Строй» Шестопалова А., передает Zakon.kz.
Обоим назначены наказания в виде штрафа на сумму 30 млн и 45 млн тенге соответственно.
Кумарбек А. признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов А. привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 млн 250 тыс. тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ.
Приговор в законную силу не вступил.
В июле 2021 года стало известно, что руководитель одного из департаментов «НАК «Казатомпром» задержан за взятку свыше 2 млн тенге.