Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:55 31.03.2022

Топ-менеджера «Казатомпрома» осудили за мошенничество

суд Фото: Zakon.kz
Как сообщает Антикор, 28 марта состоялся обвинительный приговор в отношении руководителя Департамента закупок и бизнес-администрирования ТОО «Байкен-U» Кумарбек А. и директора ТОО «М Транс-Строй» Шестопалова А., передает Zakon.kz.

Обоим назначены наказания в виде штрафа на сумму 30 млн и 45 млн тенге соответственно.

Кумарбек А. признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов А. привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 млн 250 тыс. тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ.

Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2021 года стало известно, что руководитель одного из департаментов «НАК «Казатомпром» задержан за взятку свыше 2 млн тенге.

Елена Беляева
Казатомпром Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы
30.03.2022
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все