Топ-менеджера «Казатомпрома» осудили за мошенничество

Обоим назначены наказания в виде штрафа на сумму 30 млн и 45 млн тенге соответственно.

Кумарбек А. признан виновным в совершении мошенничества, Шестопалов А. привлечен к уголовной ответственности за покушение на дачу взятки в размере 2 млн 250 тыс. тенге за беспрепятственное перечисление денежных средств по договору о закупке работ.

Приговор в законную силу не вступил.

В июле 2021 года стало известно, что руководитель одного из департаментов «НАК «Казатомпром» задержан за взятку свыше 2 млн тенге.