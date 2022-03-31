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Законодательство РК
19:04 31.03.2022

Токаев принял председателя Сената

президент РК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, передает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, председатель Сената также проинформировал президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.

Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе Палаты, направленной на осуществление ключевых положений Послания народу Казахстана.

Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.

Спикер Сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.

Елена Беляева
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