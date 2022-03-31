Власти Атырауской области не спешат отказываться от масочного режима

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области постановляю жителям региона соблюдать масочный режим во всех медицинских организациях, лицам, находящимся на домашнем карантине, при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы и других объектов. Рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах. Главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов

При этом предусматривается использование приложения Ashyq в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

25 марта главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об отмене масочного режима в помещениях.

29 марта заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли в Казахстане отказались от масочного режима.