Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:11 31.03.2022

Власти Атырауской области не спешат отказываться от масочного режима

медицинские маски, Атырауская область, санврач Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный санврач Атырауской области Мадениет Танауов подписал новое постановление о мерах профилактики коронавируса в регионе. Документом сохраняется масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, передает корреспондент Zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области постановляю жителям региона соблюдать масочный режим во всех медицинских организациях, лицам, находящимся на домашнем карантине, при посещении учреждений уголовно-исполнительной системы и других объектов. Рекомендуется использование медицинских масок в местах массового скопления населения, общественном и воздушном транспорте, в организованных коллективах. Главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов

При этом предусматривается использование приложения Ashyq в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности.

Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

25 марта главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление об отмене масочного режима в помещениях.

29 марта заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в кулуарах правительства прокомментировал вопрос о том, не рано ли в Казахстане отказались от масочного режима.

Мадина Мамырханова
COVID-19 Атырауская область
Ситуация в Украине: Зеленский попросил оружие, Европа продолжила высылку дипломатов РФ
30.03.2022
Путин и Шольц обсудили продажу газа за рубли
30.03.2022
ДТП с участием более 10 автомобилей произошло в Алматы
30.03.2022
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все