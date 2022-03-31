ОПГ наладила канал поставок наркотиков в Атырауской области

Оперативная разработка полицейскими проводилась в отношении организатора и участников ОПГ в течение пяти месяцев.

Деятельность преступной группы, участниками которой являются уроженцы Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей, была четко налажена. Организатор группы, будучи жителем Кызылординской области, наладил устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением Шымкент – Атырау. Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. И.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев

Установленный доход от противоправной деятельности составил более 6 млн тенге.

Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 262 Уголовного кодекса РК – «Создание и руководство организованной группой, а равно участие в них».

Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.