20:17 31.03.2022
Из-за перелива реки село в ЗКО осталось отрезанным от «большого» мира
Фото: pixabay
В селе Актайсай Каратобинского района, где проживает около 600 человек, продовольствия хватит максимум на шесть дней, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал «Мой город», перелив реки Таян произошел 31 марта. Хотя, по словам заместителя акима района Жасулана Султана, уровень воды в реке начал подниматься еще накануне около 18:00.
Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас поселок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на четыре-пять дней. Но, думаю, завтра к вечеру вода должна пойти на спад. Жасулан Султан
Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось.
31 марта на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сообщил, что повышение температуры может повлечь за собой угрозу подтопления 157 населенных пунктов в Казахстане.