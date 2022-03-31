Из-за перелива реки село в ЗКО осталось отрезанным от «большого» мира

Как сообщает портал «Мой город», перелив реки Таян произошел 31 марта. Хотя, по словам заместителя акима района Жасулана Султана, уровень воды в реке начал подниматься еще накануне около 18:00.

Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас поселок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Жертв и пострадавших нет. Приняты все меры безопасности, продовольствия в селе хватит на четыре-пять дней. Но, думаю, завтра к вечеру вода должна пойти на спад. Жасулан Султан

Замакима района отметил, что за последние 10-15 лет количество воды в реке уменьшилось.

31 марта на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сообщил, что повышение температуры может повлечь за собой угрозу подтопления 157 населенных пунктов в Казахстане.